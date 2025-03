Sei Nazioni 2025: Irlanda-Francia vale il titolo. Scozia-Galles, sfida tra deluse

Si disputa questo weekend la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 e sabato pomeriggio si potrebbe virtualmente mettere la parola fine nella corsa al titolo o, all’opposto, tutto potrebbe riaprirsi clamorosamente. Andrà in scena, infatti, il big match tra Irlanda e Francia, mentre a seguire si scontreranno le deluse Scozia e Galles.

L’Irlanda è attualmente prima, è l’unica formazione imbattuta, e sfrutterà il fattore casalingo per provare a chiudere il discorso titolo con 80 minuti d’anticipo. Per farlo, però, dovrà battere la Francia – forse la vera favorita alla vigilia del torneo, ma caduta di misura in Inghilterra – e sperare in un passo falso dell’Inghilterra contro l’Italia. Difficile, ma vincere per l’Irlanda vorrebbe comunque dire escludere i Bleus dalla corsa e giocarsi tutto a Roma tra una settimana.

La Francia è oggi seconda, a tre punti di distanza dall’Irlanda. La squadra di Galthié è, dunque, spalle al muro e ha un solo risultato possibile all’Aviva Stadium di Dublino. Torna disponibile Romain Ntamack e il ct transalpino si affiderà probabilmente a lui e ad Antoine Dupont per provare a mettere a segno un colpaccio che riaprirebbe tutti i giochi e che potrebbe portare il torneo all’ultimo turno con tre squadre virtualmente appaiate.

A seguire si disputerà, invece, Scozia-Galles. Le due squadre arrivano all’appuntamento deluse, con i padroni di casa che sognavano di giocarsi il titolo fino alla fine, ma i ko subiti contro Irlanda e Inghilterra ha ridimensionato le aspirazioni di una squadra tradita dal suo campione, Finn Russell. Di contro, il Galles è ultimo, ha sempre perso e il punto di bonus conquistato a Roma è troppo poco per una squadra che è dal 2023 che non riesce più a vincere una partita. Ci riuscirà sabato a Edimburgo?