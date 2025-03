Sci di fondo, definito il compagno di Federico Pellegrino per la Team Sprint dei Mondiali

I Mondiali 2025 di sci di fondo, all’interno della rassegna iridata di sci nordico, comprendente anche combinata nordica e salto con gli sci, proseguiranno domani, mercoledì 5 marzo, con le gare team sprint in tecnica classica, nelle quali sarà protagonista anche l’Italia.

Il programma prevede alle ore 11.00 le qualificazioni, dapprima femminili ed a seguire maschili, che faranno da preludio alle finali, in programma alle ore 14.30, con la gara delle donne ancora una volta a precedere l’ultimo atto riservato agli uomini.

L’Italia ha sciolto le riserve ed ha definito le coppie azzurre che prenderanno parte alle qualificazioni di domattina: nella prova femminile saranno in gara Caterina Ganz e Federica Cassol, mentre in quella maschile saranno al via Federico Pellegrino e Davide Graz.