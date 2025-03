Cosa succede se non si fanno le gare di La Thuile? Brignone (formalmente) non avrebbe ancora vinto la Coppa del Mondo. Ma in superG…

Situazione meteo estremamente complicata a La Thuile, sede della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Quest’oggi è stata annullata la prima prova cronometrata a causa della tanta neve caduta nella notte, ma le previsioni non sono incoraggianti anche per il prosieguo della settimana e c’è il rischio che alcune gare (se non tutte) vengano cancellate.

Ricordiamo che la pista valdostana dovrebbe ospitare una discesa libera (giovedì 13 marzo) e due superG (venerdì 14 e sabato 15 marzo), ma il condizionale è d’obbligo. Il peggior scenario possibile sarebbe ovviamente l’annullamento delle tre competizioni, che non verrebbero recuperate quando mancano in calendario solamente le Finali di Sun Valley.

La cancellazione della tappa di La Thuile consegnerebbe virtualmente a Federica Brignone la Sfera di Cristallo, potendo contare su un vantaggio di 322 punti su Lara Gut-Behrami in classifica generale. In realtà l’azzurra non avrebbe ancora vinto formalmente la Coppa del Mondo, perché nelle ultime quattro gare statunitensi ci sono 400 punti in palio, ma a conti fatti la svizzera non gareggia mai in slalom (potrebbe farlo eccezionalmente proprio alle Finali di Sun Valley, senza possibilità di essere competitiva) e quindi potrà nella migliore delle ipotesi totalizzare 300 punti.

L’eventuale annullamento delle gare di La Thuile complicherebbe però il sogno della 34enne italiana di vincere le tre Coppe di specialità. Brignone, leader della graduatoria in discesa libera (+16 su Cornelia Huetter e +34 su Sofia Goggia) ed in piena corsa per la leadership in gigante (-20 da Alice Robinson), si trova infatti a 55 punti dalla vetta nella classifica di superG (guidata da Gut-Behrami). Un gap notevole, molto difficile da colmare in una sola gara.