Sci alpino, la Coppa del Mondo torna a La Thuile dopo 5 anni. I precedenti di Federica Brignone

Il count-down per il finale della stagione è ufficialmente scattato. Mancano solamente due weekend di gare al termine della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 e la battaglia per la Sfera di Cristallo si fa sempre più serrata. Siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana di La Thuile, con tre prove veloci che metteranno sul piatto punti pesanti. La nostra Federica Brignone vuole proseguire nella sua annata straordinaria e cercherà di non distrarsi nelle prove veloci sulle nevi di casa.

Quali sono i precedenti dell’azzurra sulla pista denominata “3-Franco Berthod”? La prima apparizione di Federica Brignone a La Thuile è datato 19 febbraio 2016. La padrona di casa, però, non va oltre la ventiduesima posizione nella discesa dominata da Lara Gut-Behrami che conclude con un margine di vantaggio di ben 1.02 sull’austriaca Cornelia Huetter e 1.03 su Nadia Fanchini che completa il podio. Federica Brignone, come detto, non va oltre la 22a posizione (all’epoca non era ancora diventata una certezza nelle prove veloci) con un distacco di ben 3.72 dalla svizzera.

Dopo aver saltato la seconda discesa disputata nella giornata successiva, la sciatrice classe 1990 torna in azione nel superG del 21 febbraio 2016. Il successo va alla rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather, con un margine di 57 centesimi sulla solita Lara Gut-Behrami, mentre il podio è completato da Lindsey Vonn a 64. Federica Brignone si classifica in sesta posizione a 91 centesimi dalla vetta ed a 27 dal podio.

Si torna a gareggiare a La Thuile il 29 febbraio 2020 con il superG vinto dall’austriaca Nina Ortlieb con un solo centesimo di vantaggio proprio su Federica Brignone, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter a 7, in una gara decisamente combattuta. Lara Gut-Behrami si ferma in decima posizione con un distacco di 98 centesimi dalla vetta.