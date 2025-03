Sci alpino, cancellata la prima prova di discesa a La Thuile. A rischio tutte le gare

Niente prima prova cronometrata di discesa femminile a La Thuile, in Valle d’Aosta. L’appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino prevede tre impegni per le donne-jet in questo week end: una discesa (13 marzo) e due superG (14-15 marzo), col primo che recupera quello non disputato a St. Moritz. Il traning n.1 è saltato per le poco favorevoli condizioni meteorologiche.

Ancora prima della ricognizione delle atlete, che avrebbero dovuto iniziare dalle 11.00, Peter Gerdol e il suo staff hanno deciso di annullare la prova odierna per la tanta neve caduta nelle ultime ore. Domani è prevista la seconda (ore 11.00) e si spera che si possa disputare. Nel caso in cui ci fosse anche la cancellazione del secondo “allenamento” allora la discesa in programma tra due giorni non ci sarà.

Secondo le previsioni, la neve dovrebbe continuare a monopolizzare la scena tutta la settimana e quindi è prevedibile che vi possano essere delle variazioni nel programma. La discesa, in questo senso, è la gara maggiormente a rischio, mentre i supergiganti potrebbero disputarsi.

Una tappa che arriva dopo quanto accaduto ad Are (Svezia), con Federica Brignone strepitosa in gigante e capace di conquistare la nona vittoria stagionale, portando a 36 le affermazioni in carriera nel massimo circuito e 81 i podi. La valdostana comanda la classifica generale con 1294 punti, mentre la prima inseguitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami, ne ha 972. Quarta è Sofia Goggia con 771.

Brignone, nello stesso tempo, guida le fila della classifica di discesa con 384 punti, insidiata dall’austriaca Cornelia Huetter (368) e da Goggia (350). Nella graduatoria del supergigante, Gut-Behrami svetta con 465 punti, 55 in più di Brignone, mentre Goggia è terza (306). Vedremo cosa accadrà in questo fine-settimana a La Thuile, che precede le finali di Coppa del Mondo in programma a Sun Valley (USA) dal 22 al 27 marzo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO LA THUILLE

Martedì 11 marzo

Ore 11.00 prima prova discesa femminile

Mercoledì 12 marzo

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile

Giovedì 13 marzo

Ore 11.00 discesa femminile

Venerdì 14 marzo

Ore 11.00 superG femminile (recupero St. Moritz)

Sabato 15 marzo

Ore 11.00 superG femminile