Il monito di Federica Brignone: “I bambini devono divertirsi, non fare pali tutti i giorni”

La necessità di un cambiamento importante. L’ha detto in maniera molto chiara Federica Brignone, ospite d’eccezione di Salotto Bianco, approfondimento sugli sport invernali in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotto da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) e da Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport).

L’azzurra sta riscrivendo la storia in questa stagione, avendo ottenuto tra Coppa del Mondo e Mondiali 10 successi, svettando nella classifica generale del massimo circuito internazionale e potendo ambire anche alle Sfere di Cristallo di discesa, superG e di gigante. Proprio tra le porte larghe l’ultima perla sulle nevi di Are (Svezia), con la fuoriclasse valdostana che ha così raggiunto le 36 affermazioni e gli 81 podi in Coppa del Mondo in carriera.

E cosa potrebbe fare dopo la tigre di La Salle? Pungolata sul tema, Federica ha risposto con grande sincerità sul lavoro che si dovrebbe fare con i bambini nello sci alpino: “Mi piacerebbe trasmettere un messaggio all’insegna dello sport come divertimento, ma non per diventare campioni perché quello dipende dal singolo e non puoi decidere tu. Io ho vissuto un’infanzia felice e tornerei adesso bambina a fare tutto quello che abbiamo fatto e quanto ci siamo divertiti con lo sci club. Non certo mi metterei a fare i pali tutti i giorni come fanno oggi“, le parole della sciatrice nostrana.

E poi la sottolineatura: “Mi piacerebbe lavorare con i bimbi, ma con un progetto più ampio, ma non per fare il tecnico. Sono una poco paziente e poi lo farei a modo mio e so che al momento non si potrebbe fare. È tutto il contrario della mia mentalità. Ci vuole tanto per cambiare il sistema“.