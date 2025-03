Sci alpino, Federica Brignone e Dominik Paris illuminano i weekend di Are e Kvitfjell e pensano in grande

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025 si prepara per le ultimissime gare. Prima delle attesissime Finali di Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) non rimarranno che la tappa di La Thuile per quanto riguarda il comparto femminile e quella di Hafjell (Norvegia) per quello maschile. In poche parole, siamo ormai pronti per vivere l’ultimo chilometro della stagione per il Circo Bianco.

Le due Sfere di Cristallo stanno per trovare il meritato padrone e padrona. Tra gli uomini, infatti, Marco Odermatt è ad un passo dal poker di successi nella sua illustre carriera, mentre la nostra Federica Brignone vuole completare l’opera e centrare il secondo trionfo dopo quello del 2020.

La valdostana sta facendo qualcosa di straordinario al termine di una stagione sensazionale. Dopo la vittoria, eccezionale, nel gigante di Are (Svezia) la situazione in classifica è davvero splendida. Per la sciatrice classe 1990 i punti sono 1294 contro i 972 di Lara Gut-Behrami che sembra ormai condannata a vincere tutte le gare e sperare in qualche passo falso dell’azzurra per il secondo alloro consecutivo. Federica Brignone sa che ha nelle mani la chance della vita e, conoscendola, farà di tutto per non farsela scappare.

Nel comparto maschile, come detto, Marco Odermatt è pronto per festeggiare ancora, ma pensando ai colori azzurri, tutto passa in secondo piano dopo l’ottimo weekend del nostro Dominik Paris. L’altoatesino ha davvero incantato a Kvitfjell (Norvegia). Successo nella prima delle due discese, quindi bis nel superG di ieri. “Domme” ha messo in mostra la migliore versione di sé, su un pista (la Olympiasbakken) sulla quale ha sempre fatto vedere ottime cose. Un doppio successo che ci riporta un Dominik Paris a livelli che temevamo non potesse più raggiungere. Un segnale meraviglioso sia per il finale di annata sia, soprattutto, in direzione di Milano Cortina 2026.