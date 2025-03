Federica Brignone nona nella classifica delle più vincenti di tutti i tempi. E in gigante è già sul podio…

Federica Brignone sta disputando la miglior stagione della carriera ed è sempre più vicina alla conquista della seconda Sfera di Cristallo assoluta, dopo quella del 2019-2020. La valdostana, con la splendida vittoria odierna nel gigante di Are, ha ottenuto il nono successo stagionale nel circuito maggiore (senza contare quindi l’oro ai Mondiali di Saalbach) ed è in corsa per aggiudicarsi ben tre Coppe del Mondo di specialità.

I numeri dell’azzurra sono impressionanti e la proiettano di diritto nella leggenda dello sci alpino globale e dello sport italiano a tutto tondo, in attesa di provare a salire finalmente sul gradino più alto del podio anche ai Giochi Olimpici (nel 2026 potrà provarci a Cortina in almeno due-tre gare). Nel frattempo Brignone ha raggiunto la tedesca Katja Seizinger (con 36 affermazioni) al nono posto tra le sciatrici con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo.

La 34enne valdostana può sicuramente mettere nel mirino l’ottava piazza di Marlies Schield (37) e la settima di Anja Paerson (42), mentre il quinto posto condiviso attualmente da Renate Goetschl e Lara Gut-Behrami (46) è ancora molto distante. La fuoriclasse nativa di Milano ha archiviato il sigillo numero 17 della carriera tra le porte larghe nel circuito maggiore, diventando così in solitaria la terza gigantista più vincente di sempre a -5 dal record della statunitense Mikaela Shiffrin e a -2 dalla svizzera Vreni Schneider.

CLASSIFICA VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO

1. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 100

2. Lindsey Vonn (Stati Uniti) 82

3. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62

4. Vreni Schneider (Svizzera) 55

5. Renate Goetschl (Austria) 46

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 46

7. Anja Paerson (Svezia) 42

8. Marlies Schield (Austria) 37

9. Katja Seizinger (Germania) 36

9. Federica Brignone (Italia) 36

CLASSIFICA VINCITRICI GIGANTE IN COPPA DEL MONDO

1. Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 22

2. Vreni Schneider (Svizzera) 20

3. Federica Brignone (Italia) 17

4. Tessa Worley (Francia) 16

4. Annemarie Moser-Proell (Austria) 16