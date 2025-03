Sci alpino, i precedenti di Lara Gut-Behrami a La Thuile. Una vittoria in discesa 9 anni fa

Siamo pronti per vivere il rush finale della stagione. Mancano, infatti, solamente due fine settimane di gare al termine della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 e la corsa verso la Sfera di Cristallo è sempre più rovente. Siamo pronti per vivere il weekend di La Thuile (Valle d’Aosta) nel quale vivremo 3 prove veloci che metteranno sul piatto punti pesanti.

Si annuncia una nuova sfida tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami. Quali sono i precedenti della svizzera sulla pista valdostana? La prima gara della ticinese sulla pista italiana fa rima con vittoria. Successo amplissimo infatti nella discesa del 19 febbraio 2016 con Lara Gut-Behrami che vince con un vantaggio di ben 1.02 sull’austriaca Cornelia Huetter, mentre il podio è completato da Nadia Fanchini a 1.03.

Il secondo appuntamento della elvetica a La Thuile arriva nella giornata successiva con la seconda discesa chiusa però in undicesima posizione. Successo per Nadia Fanchini con 14 centesimi su Lindsey Vonn e 72 su Daniela Merighetti. La terza gara del 2016 (21 febbraio) in questo caso è un superG. Lara Gut-Behrami centra la seconda posizione a 57 centesimi dalla rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather, ma chiude davanti a Lindsey Vonn a 64 centesimi.

Si torna a gareggiare a La Thuile il 29 febbraio 2020 con il superG vinto dall’austriaca Nina Ortlieb con un solo centesimo di vantaggio su Federica Brignone, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter a 7, in una gara decisamente combattuta. Lara Gut-Behrami si ferma in decima posizione con un distacco di 98 centesimi dalla vetta.