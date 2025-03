Scherma: gli spadisti secondi nella prova a squadre in Coppa del Mondo. A Marrakech vince l’Ungheria

Arriva ancora un piazzamento sul podio a Marrakech, città del Marocco che ha ospitato questo fine settimana la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada. Dopo il terzo posto di Davide Di Veroli nel tabellone individuale, nella giornata odierna l’Italia si è attestata in seconda posizione nella prova a squadre, cedendo il passo in finale soltanto alla corazzata Ungheria.

Uno splendido cammino quello del già citato Di Veroli, affiancato per l’occasione da Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti. Il quartetto tricolore ha cominciato nel migliore dei modi la gara, rendendosi protagonista di un assalto combattutissimo, in cui ha battuto per 44-42 la Svezia. Molto più facile invece l’incontro agli ottavi di finale, dove i nostri ragazzi hanno sconfitto gli Stati Uniti con un sonoro 40-34.

Emozioni ed agonismo poi nel delicatissimo quarto di finale, caratterizzato dal successo ai danni di Hong Kong per 32-29, preludio della prestazione monstre arrivata in semifinale, terminata con un bel 45-37 su Israele.

Nell’ultimo atto l’Ungheria è invece apparsa sempre brillante, battagliando punto a punto con l’Italia fino all’ultima frazione, dove i magiari hanno preso il largo terminando l’assalto con il punteggio di 38-28. Il prossimo appuntamento con la spada sarà il Grand Prix di Bogotà, in programma dal 9 all’11 maggio.