Scherma: nove azzurri staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di spada. Brilla il giovane Sena

Sono complessivamente nove gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Medellin, città della Colombia teatro questa settimana del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada.

Il portacolori più brillante della fase preliminare è stato senza ombra di dubbio il giovane Cristiano Sena, il quale grazie ad un percorso netto ai gironi ha subito raggiunto Matteo Galassi, già dentro in virtù del ranking.

Successivamente agli assalti decisivi si sono aggiunti anche Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti, Fabio Mastromarino e Marco Paganelli. Niente da fare invece per Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino e Jacopo Rizzi, eliminati.

Domani, sabato 9 maggio, sarà la volta della fase ad eliminazione femminile, dove andranno a caccia del pass Roberta Marzani, Gaia Caforio, Federica Isola, Alessandra Bozza, Lucrezia Paulis, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Gaia Traditi.