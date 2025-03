Scherma: Davide Di Veroli terzo a Marrakech! Secondo podio stagionale in Coppa del Mondo

Sorride l’Italia in quel di Marrakech, città del Marocco che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada. Davide di Veroli ha infatti conquistato la terza posizione nella gara maschile, trovando il secondo podio stagionale dopo la vittoria ad Heidenheim.

Bello il percorso dell’azzurro, apertosi con il nettissimo 15-7 con cui ha superato il lusitano Frazao, match che ha preceduto quello con il transalpino Correnti, risolto per 15-13. Poi, agli ottavi, è arrivato il vìs-a-vìs a tinte tricolore con Andrea Santarelli, in cui Di Veroli è riuscito ad imporsi per 15-13. Una volta entrato tra i primi otto del tabellone, l’atleta ha così sconfitto lo svizzero Hauri per 15-7, assicurandosi così il podio.

In semifinale però il ceco Jurka si è dimostrato più brillante, regolando il nostro portacolori per 15-11. La vittoria è poi andata all’ungherese Gergley Siklosi che, in finale, ha arginato per una sola stoccata proprio Jakub Jurka per 15-14.

Tra gli altri azzurri spicca il già citato Andrea Santarelli, bravo a battere prima del ko con Di Veroli sia il cinese Zhang e che l’israeliano Firelich. Fuori dalla top 30 gli altri: Giampaolo Buzzacchino ha centrato infatti il trentaduesimo posto, mentre Enrico Patti il quarantaduesimo, Simone Mencarelli il quarantasettesimo e Valerio Cuomo il quarantottesimo. Domani, domenica 30 marzo, andrà in scena la gara a squadre.