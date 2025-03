Scherma, Curatoli ad una stoccata dal podio. A Budapest vince il francese Patrice

Seconda vittoria stagionale per Sebastien Patrice, che trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Per il transalpino è il terzo successo della carriera, arrivato proprio all’ultima stoccata in finale contro il tedesco Matyas Szabo, che si è arreso con il punteggio di 15-14. Sul podio ci salgono anche il georgiano Sandro Bazadze, battuto per 15-12 da Szabo, ed il sudocoreano Ha Hansol, sconfitto per 15-13 da Patrice.

Proprio Ha Hansol è stato il giustiziere di Luca Curatoli, che si fermato ad una sola stoccata dal salire sicuramente sul podio. Infatti il campano è stato battuto dal sudcoreano per 15-14. Curatoli è stato anche l’unico azzurro a spingersi oltre gli ottavi di finale, dove aveva superato il francese Maxime Pianfetti per 15-13.

Fuori, invece, agli ottavi Michele Gallo, battuto dal transalpino Remi Garrigue con il punteggio di 15-11. Si erano fermati ai sedicesimi di finale Luigi Samele (15-5 contro Pianfetti), Pietro Torre (15-10 contro il tunisino Ferjani) e Mattia Rea (15-11 contro il sudcoreano Oh). Eliminazione al primo turno per Lupo Veccia Scavalli e Dario Cavaliere.

Domani si terrà la prova a squadre con il CT Andrea Terenzio che ha scelto con il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere.