Scherma, Fiamingo e Rizzi eliminate agli ottavi in Coppa del Mondo. A Marrakech vince Muhari

Termina senza un piazzamento al vertice la prova individuale femminile in quel di Marrakech, città del Marocco che sta ospitando questo fine settimana la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada. Le migliori del lotto sono state infatti Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, eliminate però agli ottavi di finale.

Il cammino di Fiamingo è cominciato con la giapponese Yoshimura, sconfitta per 15-13. Successivamente la veterana azzurra si è invece imposta sulla svizzera Favre (15-13) e sulla polacca Brych (14-13), ritrovandosi poi al cospetto della competitiva ungherese Eszter Muhari, capace di sconfiggere la catanese per 9-8 per poi trovare il percorso netto battendo in finale la neutrale Murtazaeva per 10-9.

Rizzi invece in prima battuta ha liquidato per 15-10 la temibile sudcoreana Jinjoo Park per 15-10, vincendo poi subito di un’incollatura (14-13) dopo il delicato confronto con la taiwanese Sai Ling Chan (14-13). A fermare l’azzurra è stata invece Katrina Lehis, la quale ha battuto la nostra portacolori per 11-10.

Federica Isola si è invece piazzata al tredicesimo posto, dopo aver ceduto il passo proprio a Rizzi in un derby tutto italiano. Trentesima piazza invece per Lucrezia Paulis, trentaduesima per Roberta Marzani, trentatreesima per Alberta Santuccio, cinquantaduesima per Nicol Foietta, cinquantanovesima per Gaia Caforio, sessantesima per Sara Maria Kowalczyk. Domani, domenica 30 marzo, andrò in scena la prova a squadre maschile e femminile.