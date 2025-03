Scherma: 11 spadiste azzurre staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Budapest

Splendida prestazione per la Nazionale femminile di scherma, disciplina spada, impegnata da quest’oggi in quel di oggi al Grand Prix di Budapest. Saranno infatti ben undici le atlete che prenderanno parte al tabellone principale, pronte ad essere protagoniste nella finale di domenica.

Ad aggiungersi ad Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paolis, già dentro in virtù del ranking, sono state subito Federica Isola e Nicol Foietta, bravissime a compiere una fase a gironi perfetta, terminata con sei vittorie su sei incontri disputate.

Bene poi Alessandra Bozza, capace di passare il taglio battendo l’israeliana Yizhaki per 15-15, così come Alice Clerici che, all’ultima stoccata, ha regolato la statunitense Lin per 13-12. Successo sul velluto poi per Gaia Caforio, abile a superare la kazaka Nikolaichuk per 15-5, così come Roberta Marzani, 15-10 sulla francese Sersot, e Carola Maccagno, 15-4 sulla transalpina Lata. Out la sola Sara Maria Kowalczyk, caduta al cospetto della svedese Martensson per 15-11.

Domani, sabato 15 marzo, scenderanno in pedana i rappresentanti della compagine maschile: si tratta di Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Valerio Cuomo, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Enrico Piatti, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo e Luca Diliberto. Davide Di Veroli è invece già dentro in virtù del ranking.