Scherma, l’Italia concede il bis a Il Cairo. Vincono anche i fiorettisti

Si completa la domenica perfetta del fioretto italiano. Una prima eccellente per il neo CT Simone Vanni, che, dopo il successo delle azzurre, festeggia anche quello dei fiorettisti, con l’Italia che batte ancora gli Stati Uniti in finale. Proprio come le colleghe, il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi (vincitore ieri dell’individuale), Filippo Macchi ed Alessio Foconi hanno sconfitto gli americani, centrando il quarto successo in questa stagione di Coppa del Mondo dopo quelli a Tunisi, Takasaki e Parigi.

Una finale messa già quasi al sicuro nei primi assalti, con il 5-2 di Bianchi a Meinhardt e il 5-1 di Macchi a Chamley-Watson. Da quel momento gli azzurri hanno gestito agevolmente il vantaggio, andando a chiudere per 45-34.

Come nella gara femminile anche in quella maschile la Francia riesce a conquistare il terzo posto. Una vittoria nella finalina per il gradino più basso del podio arrivata all’ultima stoccata, battendo 45-44 la Corea del Sud.

Proprio i francesi erano stati gli avversari degli azzurri in semifinale, con il comodo successo del quartetto italiano per 45-35. Il cammino dell’Italia era cominciato in precedenza dalla sfida degli ottavi di finale contro Singapore (45-26) e poi con una bella e convincente vittoria contro Hong Kong per 45-24.