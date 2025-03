Scherma, le fiorettiste azzurre vincono anche a Il Cairo. Battute le americane in finale

Terza vittoria consecutiva per l’Italia nella prova a squadre della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Dopo i successi a Busan ed Hong Kong, oggi è arrivato anche quello a Il Cairo. Si tratta del primo successo sotto la nuova guida tecnica di Simone Vanni, che ha scelto per la gara egiziana un quartetto composto da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini, che ha battuto gli Stati Uniti per 44-38.

Una finale che era partita in salita per l’Italia, sotto 10-4 dopo i primi due assalti, ma ci ha pensato poi Favaretto a dare la scossa. Decisivi il 10-4 di Errigo contro Lung e poi successivamente anche il 5-1 sempre di Favaretto a Kiefer. Le azzurre da quel momento hanno gestito il vantaggio, chiudendo 44-38.

Sul podio ci sale anche la Francia, che ha sconfitto il Canada nella finalina per il terzo posto per 45-35. In precedenza le francesi erano state battute in semifinale proprio dall’Italia dopo una sfida nettamente condotta dalle azzurre e vinta agevolmente per 45-36.

Il cammino dell’Italia era cominciato dagli ottavi di finale con una comodissima vittoria contro la Germania per 45-15. Successivamente il quartetto azzurro ha sconfitto la Cina nei quarti, in un altro match senza storia, con il punteggio di 45-27.