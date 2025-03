Salto con gli sci, Slovenia in trionfo nella prova a squadre maschile dei Mondiali. Delusione Austria

Dopo aver dominato la stagione tra Coppa del Mondo e Tournée dei Quattro Trampolini, arriva un’altra delusione (dopo la mancata vittoria nella prova individuale su trampolino piccolo) per il salto con gli sci maschile austriaco ai Campionati Mondiali di Trondheim 2025. La prova a squadre iridata su trampolino grande si è conclusa infatti con il trionfo della Slovenia, che bissa così il titolo ottenuto due anni fa a Planica nel format, precedendo proprio l’Austria e la Norvegia.

Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc e Anze Lanisek hanno confezionato una piccola grande impresa, sovvertendo il pronostico della vigilia e conquistando una preziosa medaglia d’oro con un punteggio totale di 1080.8 punti al termine di una competizione esaltante. All’interno di un’ottima prestazione corale, spiccano i salti di Prevc e Lanisek che a conti fatti sono stati determinanti per avere la meglio sulle formazioni avversarie.

Argento per il quartetto austriaco composto da Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft ed un deludente Jan Hoerl, che ha pagato dazio nel confronto diretto con Lanisek nella quarta rotazione di entrambe le serie. L’Austria, in lizza per il successo fino all’ultimo salto, ha rischiato addirittura di perdere l’argento in extremis chiudendo a 13.4 punti dalla vetta e con soli 2.1 punti di vantaggio sulla terza piazza della Norvegia.

Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal ed uno scatenato Marius Lindvik (sulle ali dell’entusiasmo dopo l’oro mondiale individuale su Normal Hill) si sono resi protagonisti di una bella rimonta nella seconda parte di gara, recuperando 25 punti alla Slovenia e 16 all’Austria ma mancando alla fine l’argento per un’incollatura. Molto più staccate Germania, Giappone e Polonia.