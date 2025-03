Salto con gli sci: Norvegia senza rivali nella gara a squadre mista dei Mondiali

Gara a squadre mista in archivio ai Mondiali di salto con gli sci a Trondheim, ed è la Norvegia che ancora una volta trova la vittoria, e lo fa anche per dispersione. Nettissimo il successo del quartetto formato da Anna Odine Stroem, Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal e Johann Andre Forfang, trionfatori con 1020.4 e una costanza di rendimento altissima, tale da lasciare a enorme distanza tutte le squadre avversarie.

Questo a partire dalla Slovenia, che fatto salvo l’anello debole della situazione, Ema Klinec, riesce a salire di rendimento con Domen Prevc, Anze Lanisek e soprattutto Nika Prevc, la migliore in entrambe le occasioni in chiave terza rotazione, ma questo basta per l’argento a 959.3, senza peraltro particolari discussioni. Il duello, semmai, riguarda il terzo posto, deciso fondamentalmente per una questione da poco, con i 906.8 punti dell’Austria (Eva Pinkelnig, Stefan Kraft, Jacqueline Seifriedsberger e Jan Hoerl) che bastano contro gli 899 della Germania (Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag e Andreas Wellinger, e di fatto è forse la prima serie di quest’ultimo a mancare ai tedeschi).

Quinto posto, lontano dalle posizioni che ontano, per il Giappone, a 785.8 con Yuki Ito, Ren Nikaido, Sara Takanashi e Ryoyu Kobayashi. Sesti gli Stati Uniti a 739.1 con Paige Jones, Kevin Bickner, Annika Belshaw e Tate Frantz, poi la Finlandia a 656 con Julia Kykkaenen, Kasperi Valto, Jenny Rautionaho e Antti Aalto, e quindi la Polonia a 636.9 con Pola Beltowska, Dawid Kubacki, Anna Twardosz e Aleksander Zniszczol.

L’Italia manca per poco meno di 25 punti la qualificazione alla seconda serie, finendo la prima al nono posto con 283.3 punti. Annika Sieff è la migliore, e anche Lara Malsiner si difende piuttosto bene come pure Alex Insam. L’anello debole della questione si rivela essere Francesco Cecon: pochi 104.5 punti per dare concrete chance di ingresso nelle migliori 8. Stesso punteggio per la Francia, con Emma Chervet, Enzo Milesi, Josephine Pagnier e Valentin Foubert. Lontanissimi Svizzera (258.9), Cina (231.3), Cechia (202.2), Ucraina (198.7), Kazakistan (138.7).