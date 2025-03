Salto con gli sci, Lindvik fa il colpaccio e vince l’oro mondiale su trampolino piccolo a Trondheim 2025

Marius Lindvik si esalta nel momento più importante della stagione e trova un exploit clamoroso, vincendo la medaglia d’oro nella gara su trampolino piccolo dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2025 a Trondheim. Il padrone di casa norvegese, reduce da un inverno deludente (un solo podio abbastanza estemporaneo due settimane fa in Coppa del Mondo a Sapporo), si è inventato due salti eccezionali nella competizione odierna dimostrandosi una volta di più uomo da grandi eventi.

Il 26enne scandinavo vanta infatti in bacheca sempre a livello individuale anche un titolo olimpico su Large Hill (a Pechino 2022) ed un oro ai Mondiali di volo (Vikersund 2022), per un palmarès di tutto rispetto in cui manca ormai solamente la conquista della Sfera di Cristallo (fu terzo nella Coppa del Mondo 2021-2022) e dell’Aquila d’Oro (due volte secondo nella classifica generale della Tournée dei Quattro Trampolini).

Lindvik, leader a metà gara con un balzo impressionante di 108 metri (6 metri oltre il punto HS), è stato in grado di reggere la pressione tenendo alta l’asticella nella seconda serie e contenendo l’attacco di uno scatenato Andreas Wellinger. Il tedesco, campione olimpico su trampolino piccolo a Pyeongchang 2018, ha firmato il miglior punteggio assoluto della serie conclusiva dovendosi però accontentare dell’argento a 2.3 punti dalla vetta.

Podio completato in terza posizione dall’austriaco Jan Hoerl, che ha chiuso a 9.2 punti da Lindvik mettendosi al collo il bronzo e portando a casa la prima medaglia iridata individuale della carriera. Eliminati nella serie inaugurale i due azzurri in gara, con Alex Insam 38° (penalizzato da un vento frontale meno intenso rispetto a tanti altri) e Francesco Cecon 44°.