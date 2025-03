Salto con gli sci, Domen Prevc trionfa su trampolino grande ai Mondiali. Lindvik squalificato

Domen Prevc conferma il suo ottimo feeling con il trampolino grande di Trondheim e vince una significativa medaglia d’oro nella gara individuale su Large Hill dei Campionati Mondiali di salto con gli sci 2025. Con questo risultato, la Slovenia può festeggiare il successo nel medagliere della manifestazione con quattro vittorie (una in più della Norvegia padrona di casa), tutte siglate in un modo o nell’altro dalla famiglia Prevc.

Oltre alla doppietta di Nika nelle gare individuali femminili, è arrivato infatti nei giorni scorsi anche il trionfo a sorpresa nella prova a squadre maschile di un quartetto in cui figurava anche il nome di Domen. Quest’ultimo ha chiuso in bellezza la rassegna iridata di Trondheim, archiviando la prima medaglia individuale della carriera in un grande evento con una prestazione magistrale.

Il 25enne sloveno, da sempre uno specialista dei trampolini di volo, ha firmato il miglior punteggio in entrambe le serie imponendosi alla fine con un margine di 15.2 punti sull’austriaco Jan Hoerl e 17.1 sul fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi, rispettivamente argento e bronzo. Da segnalare la pesante squalifica del norvegese Marius Lindvik (oltre a quella del connazionale Johann Andre Forfang), che aveva chiuso in seconda piazza dopo la vittoria nella competizione su trampolino piccolo.

Peccato per i due azzurri qualificati, Alex Insam e Francesco Cecon, eliminati nella prima serie in 31ma e 34ma posizione.