Salto con gli sci, Nika Prevc fa doppietta a Trondheim e vince l’oro mondiale su trampolino grande

Nika Prevc si conferma praticamente imbattibile, colleziona l’ottava vittoria individuale consecutiva in eventi di primo livello e completa una storica doppietta ai Campionati Mondiali di salto con gli sci 2025. La slovena, dopo il trionfo di una settimana fa sul trampolino piccolo, detta legge anche sul trampolino grande di Trondheim e diventa la prima donna ad imporsi in entrambe le gare individuali di una singola rassegna iridata (anche se questa è solamente la terza edizione in cui si svolge anche la prova femminile su Large Hill).

La detentrice della Sfera di Cristallo e attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo ha dominato la competizione odierna, che si è disputata su serie secca in seguito alla cancellazione della seconda serie causa maltempo (raffiche di vento troppo forti). Prevc aveva comunque già ipotecato il successo con un primo salto devastante da 134 metri (ed un atterraggio pregevole), rifilando distacchi abissali alla concorrenza e rispettando il suo status di favorita della vigilia.

La diciannovenne slovena ha preceduto di 14.2 punti la tedesca Selina Freitag, che bissa l’argento ottenuto su Normal Hill dimostrandosi estremamente competitiva anche su un impianto di grandi dimensioni. Delusione per la Norvegia padrona di casa, che aveva le carte in regola per piazzare due atlete sul podio (probabilmente in seconda e terza piazza) ed invece si deve accontentare di un bronzo.

Eirin Maria Kvandal, dopo il doppio trionfo nelle prove a squadre di Trondheim 2025, non è andata oltre il terzo posto realizzando la miglior misura della gara (136 metri) ma lasciando sul piatto punti importanti sulle valutazioni dei giudici e con la compensazione legata al vento e alla stanga di partenza più alta rispetto a chi l’ha preceduta in classifica. Senza infamia e senza lodi la prestazione dell’azzurra di punta Lara Malsiner, 17ma, mentre non si erano qualificate per la seconda serie Martina Zanitzer 33ma e Jessica Malsiner 37ma.