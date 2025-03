Salto con gli sci: Domen Prevc sfiora i 250 a Vikersund e vince per dispersione

Semplicemente un dominio. Domen Prevc non vince, stravince in quel di Vikersund, sul trampolino di volo HS240. Una gara che finisce su serie secca, quella odierna, a causa di un vento molto ballerino e forte (nonché frontale) che fino alle 17:15 blocca tutto e tutti e, quando si riparte, di fatto reclama tra le proprie vittime molti dei primi 20 a saltare, a volte quasi impossibilitati a farlo in modo degno.

Tutto questo, quando il vento si stabilizza, a Domen Prevc semplicemente non importa. Lo sloveno, infatti, realizza una performance straordinaria, che non arriva all’ormai storico record del mondo di Stefan Kraft, ma si fa comunque ricordare: 247 metri, 214.5 punti e un successo semplicemente inattaccabile da ogni punto di vista. Nondimeno, è il completamento di un’autentica festa di famiglia, viste le performance della sorella Nika sullo stesso trampolino.

Seconda posizione per il tedesco Andreas Wellinger, che con un salto da 230.5 metri arriva a 199.2 e precede di otto punti Ryoyu Kobayashi; per il Concorde giapponese sono sì 222 metri, ma è anche il solito salto ordinato, ben fatto, in poche parole uno dei suoi. Si diceva di Kraft: 188.5 per lui, arrivando a quota 228.5 per distanza; in top 5 ci finisce anche un altro sloveno, Anze Lanisek, che al di là dei 187.9 punti è l’unico altro oltre i 230 metri (230.5 per l’esattezza).

Al sesto posto c’è Jan Hoerl, ed è un risultato di particolare importanza perché con questi 182.3 punti derivanti dal salto da 218.5 metri la Coppa del mondo si riapre eccome, visto il 15° di Daniel Tschofenig a 155.7. Tra i due, infatti, ora in classifica ci sono meno di 100 punti, 94 per l’esattezza. E, tra Lahti e Planica, tutto può ancora accadere. Settimo lo svizzero Gregor Deschwanden con 181.4, ottavo l’altro austriaco Manuel Fettner con 176.6, nono il giapponese Yukiya Sato con 169.4 e decimo il tedesco Karl Geiger con 169.4. Buca il salto Alex Insam, che finisce 45° a 130 metri con 63.8 punti, molto, molto al di sotto delle proprie potenzialità e oltretutto in una fase nella quale avrebbe potuto fare un salto migliore.

La vittoria finale del Raw Air va a Wellinger, che con 1202.2 davanti proprio a Domen Prevc, dietro di 16.3 punti, e Kobayashi, a -23.9.