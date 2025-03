Salto con gli sci: gara cancellata a Vikersund, a Nika Prevc il Raw Air

Troppo vento, troppo tutto, stavolta non si salta. La direzione gara cancella completamente la gara dal trampolino di volo di Vikersund per quanto riguarda le donne. Sarebbero state in competizione le stesse 22 saltatrici di ieri.

Una lunga (neanche troppo) serie di rinvii, nonostante il sole splendente sulla Norvegia, poi la decisione finale. Che, alla fine dei conti, non è stata difficile da prendere: sicurezza prima di tutto, e oltretutto la Coppa del Mondo è già ampiamente decisa.

In questo modo si conclude anche il Raw Air Tournament al femminile. Neanche a dirlo, la vincitrice è Nika Prevc, con 455.2: precede le norvegesi Eirin Maria Kvandal e Anna Odine Stroem, che assieme all’austriaca Jacqueline Seifriedsberger sono le uniche con meno di 100 punti di ritardo (83.9, 98 e 99.5 rispettivamente).

Nel pomeriggio spazio alla gara maschile, che dovrebbe salvarsi cominciando alle 15:05 per la qualificazione con la gara prevista per le 16:35, e poi la prossima settimana il fine settimana di Lahti, l’ultimo per le donne, mentre gli uomini chiuderanno a Planica la settimana successiva.