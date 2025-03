Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP a Miami. Il vero balzo se vincesse ancora…

L’azzurro Matteo Berrettini tornerà in campo già questa sera, quando affronterà l’australiano Alex De Minaur, numero 10 del tabellone, negli ottavi di finale dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro, che lo scorso anno era uscito all’esordio in Florida, arrivando al quarto turno è salito a quota 1670 punti nel ranking ATP.

Grazie ai risultati conseguiti finora, infatti, l’azzurro ha migliorato il 30° posto occupato lunedì 17 nella classifica mondiale, salendo al 29° posto virtuale, ma per ritoccare ulteriormente il piazzamento in graduatoria, l’azzurro ha bisogno di continuare a vincere: la qualificazione ai quarti varrebbe quota 1770, che lo isserebbe al 26° posto.

Passi in avanti ancor più sostanziosi arriverebbero con altri successi: con l’ingresso in semifinale, invece, Matteo Berrettini salirebbe a 1970, in 24ma piazza, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 2220 e la 20ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 2570, al 16° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 17 marzo: 1580 punti, 30° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1670 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1770 punti, 26° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1970 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2220 punti, 20° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2570 punti, 16° posto virtuale.