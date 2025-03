Berrettini-De Minaur oggi in tv, ATP Miami 2025: dove vederla, partite precedenti, streaming

Tornerà subito in campo Matteo Berrettini, che giocherà gli ottavi di finale del tabellone principale dei Miami Open 2025 di tennis martedì 25 marzo, quando il numero 29 del seeding affronterà l’australiano Alex De Minaur, accreditato della decima testa di serie.

Il programma sul Grandstand si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel quarto match, che si giocherà comunque non prima delle ore 21.00 italiane, scenderanno in campo Matteo Berrettini ed Alex De Minaur: l’azzurro è in vantaggio per 2-1 nel computo dei precedenti.

La sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alex De Minaur, del torneo ATP Masters 1000 di Miami, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO MIAMI OPEN 2025

Martedì 25 marzo – Grandstand

Dalle ore 16.00 italiane

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 14) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, 31)

A seguire

Casper Ruud (Norvegia, 5) – Francisco Cerundolo (Argentina, 23)

A seguire

Taylor Fritz (Stati Uniti, 3) – Adam Walton (Australia, LL)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia, 29) – Alex De Minaur (Australia, 10) – Diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MIAMI OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.