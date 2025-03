Paolini-Linette oggi in tv, WTA Miami 2025: dove vederla, partite precedenti, streaming

Jasmine Paolini, accreditata del numero 6 del seeding del tabellone principale dei Miami Open 2025 di tennis, affronterà la polacca Magda Linette: sul cemento outdoor della Florida (USA), martedì 25 marzo inizieranno i quarti di finale del torneo di categoria WTA 1000.

Il programma sullo Stadium inizierà alle ore 17.00 italiane, e dopo il match tra il transalpino Gael Monfils e lo statunitense Sebastian Korda, comunque non prima delle ore 19.00 italiane, sarà la volta di Jasmine Paolini e Magda Linette: sarà il quarto scontro diretto tra le due, con la polacca in vantaggio per 2-1.

La sfida tra Jasmine Paolini e Magda Linette, del torneo WTA 1000 di Miami, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO MIAMI OPEN 2025

Martedì 25 marzo – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Gael Monfils (Francia) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 24) – Diretta tv su Sky Sport Uno

Non prima delle ore 19.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Magda Linette (Polonia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis HD

PROGRAMMA MIAMI OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e SuperTennis HD

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.