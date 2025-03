Quando tornano Brignone e Goggia? Il calendario e gli orari delle ultime gare

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino tra giovedì 20 e giovedì 27 marzo farà tappa a Sun Valley, negli Stati Uniti, per le Finali: giovedì 20 e venerdì 21 prove cronometrate delle discese, in programma entrambe sabato 22, mentre i superG andranno in scena domenica 23.

Dopo il giorno di riposo programmato per lunedì 24 marzo, Federica Brignone e Sofia Goggia torneranno in pista già martedì 25 marzo, per il gigante, in programma mercoledì 26 per gli uomini. Conclusione prevista giovedì 27 con i due slalom.

Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Giovedì 20 marzo

Orario da definire Prima prova discesa maschile

Orario da definire Prima prova discesa femminile

Venerdì 21 marzo

Orario da definire Seconda prova discesa maschile

Orario da definire Seconda prova discesa femminile

Sabato 22 marzo

Ore 18.00 Discesa maschile

Ore 19.30 Discesa femminile

Domenica 23 marzo

Ore 18.00 SuperG femminile

Ore 19.30 SuperG maschile

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante femminile

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile

Mercoledì 26 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante maschile

Ore 19.00 Seconda manche gigante maschile

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 Prima manche slalom femminile

Ore 17.00 Prima manche slalom maschile

Ore 19.00 Seconda manche slalom femminile

Ore 20.00 Seconda manche slalom maschile

