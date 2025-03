Quando partono Paris e gli azzurri nella prova di discesa a Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Dovrebbe aprirsi quest’oggi con la prova cronometrata della discesa libera maschile a Sun Valley il programma delle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo la cancellazione causa maltempo (nevicata e scarsa visibilità) del primo training ufficiale previsto ieri, resta a disposizione una sola opportunità per effettuare la prova obbligatoria in vista della gara vera e propria di discesa.

Già assegnata con largo anticipo a Marco Odermatt la Sfera di Cristallo generale (per il quarto anno consecutivo), oltre alle coppe di gigante e superG, il fuoriclasse svizzero è ad un passo dal successo anche nella classifica di discesa potendo contare su un vantaggio di 83 punti sul connazionale Franjo Von Allmen. Italia che spera di chiudere in bellezza la stagione, puntando al podio con Dominik Paris nelle Finali di Sun Valley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali e a che ora partono gli azzurri nella prova cronometrata della discesa libera di Sun Valley, valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Prevista diretta streaming su discovery+ e diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROVA DISCESA SUN VALLEY

Venerdì 21 marzo

Ore 18.00 Prova cronometrata discesa libera maschile Sun Valley

PROGRAMMA PROVA DISCESA SUN VALLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO GLI AZZURRI NELLA PROVA DELLA DISCESA DI SUN VALLEY

Gli atleti partiranno a intervalli di 1’45”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

Dominik Paris: pettorale 11, ore 18:17.30.

Florian Schieder: pettorale 20, ore 18:33.15.

STARTLIST PROVA DISCESA SUN VALLEY

1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

6 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

12 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

13 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

14 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

15 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

16 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

17 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

18 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

20 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

22 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

24 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

25 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossignol