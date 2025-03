Cosa succede per Federica Brignone e Sofia Goggia se viene cancellata la discesa delle finali

Neve e ancora a neve a Sun Valley (USA), sede delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco è all’ultimo atto e saranno emessi i verdetti definitivi sulle assegnazioni delle Sfere di Cristallo (generale e di specialità). Ebbene, sarebbe dovuta andare in scena quest’oggi la prima prova cronometrata di discesa sia per uomini che per donne negli States, ma le poco favorevoli condizioni meteorologiche hanno suggerito agli organizzatori di cancellare i traning n.1.

Secondo lo schedule, nella giornata di domani sono previsti altre due prove cronometrate di discesa per uomini e donne, ovvero alle 18.00 italiane per le ragazze e alle 19.30 nostrane per i ragazzi. Se la perturbazione dovesse protrarsi anche nelle prossime ore, vi potrebbero essere delle conseguenze importanti specialmente nel massimo circuito femminile.

In caso di cancellazione anche del traning n.2, la giuria si vedrà costretta a non poter disputare la discesa in programma sabato 22 (ore 19.30 italiane per le donne e ore 18.00 per gli uomini). Un annullamento definitivo che avrà delle conseguenze rilevanti relativamente alla classifica generale e a quella di specialità.

Nell’eventualità in cui venga posta una “X” sulla gara citata, Federica Brignone potrebbe festeggiare in maniera ufficiale il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo e in quella discesa, essendo in testa in entrambe le graduatorie. Uno smacco specialmente per l’austriaca Cornelia Hütter e Sofia Goggia, rispettivamente a -16 e -34 dalla fuoriclasse valdostana nella classifica di discesa citata. Discorso diverso invece per la graduatoria complessiva, in cui Brignone ha un margine sulla svizzera Lara Gut-Behrami di 382 punti. In quest’ultimo caso, venendo meno la discesa femminile, resterebbero 300 punti in palio insufficienti per Gut-Behrami.

Di seguito la situazione nella classifica generale e quella di discesa nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile:

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

Pos. Nome Nazione Punti 1 Federica Brignone 1454 2 Lara Gut-Behrami 1072 3 Sofia Goggia 931 4 Zrinka Ljutić 790 5 Camille Rast 718 6 Sara Hector 692 7 Alice Robinson 668 8 Lara Colturi 586 9 Cornelia Hütter 579 10 Wendy Holdener 526

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE