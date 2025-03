Quando l’ultima gara stagionale di Brignone e Goggia: orario, programma, tv, streaming

E’ arrivato il giorno di riposo previsto nel programma delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, in corso a Sun Valley, in Idaho, negli Stati Uniti: nella seconda settimana di gare, riservata alle prove tecniche, andranno in scena giganti e slalom.

Federica Brignone e Sofia Goggia torneranno in pista domani, martedì 25 marzo, giorno del gigante femminile: prima manche prevista alle ore 16.30 italiane, seconda run in programma alle ore 19.00. Il gigante di domani dovrebbe essere l’ultima gara stagionale per entrambe le azzurre.

Il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.