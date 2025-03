Sfuma il poker di Coppe del Mondo per Federica Brignone. Ma il tris è ancora possibile…

Federica Brignone, dopo aver conquistato la Coppa del Mondo generale e quella di specialità in discesa, si è vista soffiare quella di superG dall’elvetica Lara Gut-Behrami: l’azzurra, però, può ancora centrare il tris al termine dello slalom gigante in programma martedì prossimo.

La sciatrice italiana, infatti, è seconda nella classifica di specialità in gigante ad una gara dal termine della stagione: Federica Brignone vanta 500 punti ed insegue la neozelandese Alice Robinson, che al momento si trova in testa con 520.

Brignone ha vinto 5 gare in stagione in Coppa nella specialità, mentre l’oceanica si è imposta in una sola occasione, dunque un arrivo a pari punti premierebbe l’italiana: l’azzurra deve recuperare 20 punti a Robinson, ma ha il destino nelle proprie mani. Di seguito tutte le combinazioni che premierebbero l’italiana.

FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DI GIGANTE SE…