Pagelle superG femminile Sun Valley 2025: Gut-Behrami reazione da campionessa. Eterna Vonn, Brignone si arrende con onore

PAGELLE SUPER-G FEMMINILE SUN VALLEY 2025

Lara Gut-Behrami 10: la risposta della campionessa nell’ultimo momento decisivo della sua stagione. Doveva vincere per prendersi la sesta coppa di superG della carriera e lo ha fatto dominando la concorrenza ed infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie. Una prestazione perfetta, con il sorpasso su Brignone proprio all’ultimo. Una piccola rivincita nei confronti dell’azzurra, con questa sfera di cristallo che comunque salva la stagione dell’elvetica.

Lindsey Vonn 9: semplicemente straordinaria. Sette anni dopo l’ultima volta, l’americana torna sul podio di Coppa del Mondo, conquistando un clamoroso secondo posto, che oggi viene quasi da dire il “primo delle altre”. Sul tecnico Vonn sa ancora fare la differenza, ma soprattutto questo è un podio che la proietta al meglio verso la nuova stagione, dove l’americana vuole andarsi a prendere la medaglia olimpica.

Federica Brignone 7,5: si è arresa con il massimo onore possibile davanti ad una Gut-Behrami che ha fatto un altro sport, citando proprio la valdostana a fine gara. Alla fine sono quindici i podi in stagione, concludendo al terzo posto in una gara ovviamente segnata dall’incredibile prova dell’elvetica. Adesso la testa è tutta al gigante, con l’obiettivo di andarsi a prendere la coppa di specialità.

Marta Bassino 7: proprio all’ultima gara la piemontese ottiene un bel quarto posto, sfiorando anche il podio. Una piccola luce in una stagione davvero complicata per Marta, che adesso deve solo pensare a vivere un’estate serena per rilanciarsi nell’anno olimpico. Il talento c’è, la qualità pure e la speranza che anche questo risultato possa aiutarla a risalire.

Romane Miradoli 6: un finale di stagione in crescendo per la transalpina, che, dopo il podio ottenuto a La Thuile, si prende una Top-5 su un tracciato decisamente ostico come quello di Sun Valley. In vista del prossimo anno sarà da tenere in considerazione per le posizioni di vertice.

Sofia Goggia 5,5: chiude con una brutta prestazione una stagione nella velocità che comunque l’ha vista salire sul podio sia nella classifica di discesa sia in quella di superG. Purtroppo è mancata la continuità a Sofia, che si presenterà il prossimo anno con una voglia immensa di rivincita.