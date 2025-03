Quando gareggia Furlani ai Mondiali indoor di atletica: orario finale, avversari, misure stagionali

Si preannuncia una gara di livello stellare la finale maschile di salto in lungo in programma domani ai Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica, ultimo grande evento internazionale della stagione al coperto. Sulla pedana del Cube di Nanchino (in Cina) vedremo in azione i migliori interpreti globali della specialità, tra cui l’azzurro Mattia Furlani.

Bronzo olimpico a Parigi e argento mondiale in sala a Glasgow nel 2024, il giovane fenomeno laziale proverà a riscattarsi dopo il recente beffardo argento continentale indoor di Apeldoorn e punta sicuramente al bersaglio grosso nonostante la presenza di avversari estremamente temibili come il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, lo svizzero Simon Ehammer ed i giamaicani Tajay Gayle e Wayne Pinnock.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming della finale maschile di salto in lungo con Mattia Furlani ai Mondiali indoor 2025 di atletica leggera. La competizione verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MATTIA FURLANI AI MONDIALI INDOOR

Domenica 23 marzo

Ore 12.40 Finale salto in lungo maschile, con Mattia Furlani – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00 e dalle 13.30 in poi) e Rai Sport (tra le 13.00 e le 13.30)

PROGRAMMA MATTIA FURLANI AI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle 13.00 e dalle 13.30 in poi) e Rai Sport (tra le 13.00 e le 13.30).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI MATTIA FURLANI AI MONDIALI INDOOR: ORDINE DI GARA

1. Miltiadis Tentoglou (Grecia, 8.65 di personale e 8.05 di stagionale)

2. Mattia Furlani (Italia, 8.38 e 8.37)

3. Tajay Gayle (Giamaica, 8.69 e 8.34)

4. Simon Ehammer (Svizzera, 8.45 e 8.20)

5. Wayne Pinnock (Giamaica, 8.54 di personale)

6. Gerson Baldè (Portogallo, 8.14 e 8.11)

7. Liam Adcock (Australia, 8.33 e 8.33)

8. Williams Williams (Stati Uniti, 8.23 e 8.16)

9. Shu Heng (Cina, 8.18 e 8.12)

10. Hibiki Tsuha (Giappone, 8.23 e 7.98)

11. Cameron Crump (Stati Uniti, 8.39 e 8.04)

12. Shunsuke Izumiya (Giappone, 8.14 di personale)

13. Cheswil Johnson (Sudafrica, 8.26 e 8.17)