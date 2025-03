Calendario Mondiali atletica indoor 2025: programma di domani (23 marzo), orari, tv, italiani in gara

Domani si svolgerà la terza e ultima giornata dei Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica, in corso di svolgimento al Nanjing Cube (Cina). Day-3 a Nanchino in cui verranno assegnati complessivamente 12 titoli a conclusione di una rassegna iridata che rappresenta di fatto l’ultimo grande evento internazionale della stagione al coperto.

L’Italia verrà rappresentata domenica 23 marzo da sei atleti, che proveranno a rimpinguare il bottino azzurro in questa edizione dei Mondiali in sala. Aspettative elevate in primis nel salto in lungo con il primatista mondiale stagionale e bronzo olimpico in carica Mattia Furlani, a caccia di riscatto dopo il beffardo argento continentale di Apeldoorn. Carte da medaglia anche nel getto del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir candidati al podio nonostante la recente debacle degli Europei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dei Mondiali indoor 2025 di atletica. La rassegna iridata al coperto di Nanchino è visibile in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport); in streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI

Domenica 23 marzo

03.05 Eptathlon, 60 ostacoli

03.19 Salto in lungo femminile, finale

03.25 60 ostacoli femminile, batterie

04.10 Eptathlon, salto con l’asta

04.35 Salto in alto femminile, finale

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali

12.38 Getto del peso maschile, finale

12.40 Salto in lungo maschile, finale

13.02 Eptathlon, 1000 metri

13.15 1500 metri maschile, finale

13.28 1500 metri femminile, finale

13.40 800 metri maschile, finale

13.54 800 metri femminile, finale

14.01 60 ostacoli femminile, finale

14.11 4×400 maschile, finale

14.21 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 12.25 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI INDOOR ATLETICA

60 ostacoli (femminile): Giada Carmassi, Elisa Maria Di Lazzaro

Salto in alto (femminile): Idea Pieroni

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

Salto in lungo (maschile): Mattia Furlani