Lorenzo Simonelli accarezza la medaglia ai Mondiali Indoor: il Campione d’Europa dei 110 hs sta tornando!

Lorenzo Simonelli ha accarezzato il sogno di salire sul podio ai Mondiali Indoor 2025 di atletica, rendendosi protagonista di una splendida giornata sui 60 ostacoli al Cube di Nanchino (Cina). L’azzurro ha concluso al quarto posto con il tempo di 7.60, a cinque centesimi dalla medaglia di bronzo in quella che era soltanto la sua seconda uscita stagionale dopo un problema fisico che gli ha complicato l’inverno.

Due settimane fa, al debutto in questa annata agonistica, si era fermato in semifinale agli Europei Indoor di Apeldoorn, oggi ha dimostrato di essere in crescita di forma e di potersi tranquillamente riprendere il suo posto ai vertici internazionali. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli, che lo scorso anno fu argento iridato in sala, è uscito bene dai blocchi di partenza (0.145 il tempo di reazione) e fino all’ultima barriera è sembrato in lizza per l’argento, ma poi ha colpito l’ostacolo conclusivo e non è riuscito a completare l’opera.

L’allievo di Giorgio Frinolli deve comunque ritenersi soddisfatto, anche se va precisato che con il 7.55 corso in semifinale sarebbe salito sul podio. Con pochissimi allenamenti delle gambe e con soltanto due eventi all’attivo, ha già ripreso confidenza con il suo livello e può guardare con grande ottimismo agli appuntamenti all’aperto, che culmineranno con i Mondiali di Tokyo a settembre: proseguendo su questa strada il 22enne laziale può davvero arrivare in Giappone per nutrire sogni importanti.

La medaglia d’oro è stata conquistata dallo statunitense Grant Holloway, che ha dominato con grandissima disinvoltura fin dallo sparo (0.126 il tempo di reazione). Il grande fuoriclasse favorito della vigilia ha messo le mani sul secondo titolo iridato in sala, accompagnato da tre stoccate ai Mondiali all’aperto e da quello alle Olimpiadi di Parigi 2024. Argento al collo del francese Wilhem Belocian (7.54), bronzo al cinese Junxi Liu (7.55).