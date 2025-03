Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi Saint Julien en Saint Alban-Berre l’Étang: orari, percorso, favoriti. Occasione per le ruote veloci

La quinta tappa della Parigi-Nizza 2025 è stata conquistata dal francese Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) che ha anticipato il suo connazionale Clément Champoussin (XDS Astana Team). Terzo all’arrivo il nuovo leader della classifica generale Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike). Il grande favorito per la vittoria finale, Jonas Vingegaard, è stato vittima di una brutta caduta ed ha perso molto terreno.

I 209.8 chilometri della sesta tappa rappresentano una nuova occasione per le ruote veloci dopo giorni di salite. Gli uomini di classifica possono approfittare di questa frazione per rifiatare in vista degli impegni delle ultime due tappe fondamentali. Il percorso propone solo 3 Côte di terza categoria prima dell’arrivo a Berre l’Étang.

PERCORSO

La frazione non prevede tantissime difficoltà lungo i 209.8 chilometri. Percorso quasi tutto pianeggiante eccetto i 3 GPM di giornata, tutti e tre di terza categoria. Si inizia con la Côte de Pouzilhac (1.8 chilometri ad una pendenza media del 5%) dopo 88 chilometri e si prosegue in successione con la Côte des Baux de Provence (2.5 km ad una pendenza media del 5,1%) e la Côte de Mouriès (1,2 km al 5% di pendenza media). Queste salite non dovrebbero essere un grande impedimento per la volata finale.

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Venerdì 14 marzo-Sesta tappa Saint Julien en Saint Alban-Berre l’Étang(209.8 km)

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo stimato: 16.30

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport a partire dalle 15.45 e per gli abbonati su Eurosport 2 (canale 211) dalle 16.05.

Diretta streaming: dalle ore 14.45 su Discovery +, dalle ore 16.05 su SkyGo, Now e Dazn. Su Rai Play dalle ore 15.45.

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’ultima tappa per le ruote veloci è stata conquistata dal belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) che ha anche vinto la tappa di apertura di questa Parigi-Nizza. Impossibile quindi non considerare il campione europeo su strada come il principale indiziato per la vittoria di domani. Il francese della TotalEnergies Emilien Jeannière sta dimostrando un ottima forma e potrebbe essere una possibile sorpresa in vista dell’arrivo di domani. Altri outsider da citare sono sicuramente Mads Pedersen (Lidl-Trek) e l’esperto Arnaud Démare (Arkèa B&B Hotels).