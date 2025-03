Classifica Parigi-Nizza 2025: Vingegaard perde la maglia, Jorgenson al comando

Matteo Jorgenson è diventato il nuovo leader della classifica generale della Parigi-Nizza al termine della quinta tappa. Lo statunitense ha concluso al terzo posto sul traguardo della Cote-Saint-André, attardato di tre secondi dal francese Lenny Martinez. Il portacolori del Team Visma | Lease a Bike si è ripreso la maglia con 22 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Jonas Vingegaard, che si era impossessato della prima posizione dopo la tappa di ieri.

Il fuoriclasse danese ha perso il simbolo del primato al termine di una giornata difficilissima in cui ha dovuto stringere i denti in seguito a una caduta, pagando dazio sullo strappo conclusivo che è risultato molto selettivo.. Il tedesco Florian Lipowitz è terzo a 36”, il portoghese Joao Almeida occupa la quarta piazza a 40′. La tappa di domani non dovrebbe incidere sulla graduatoria, mentre l’arrivo in salita di Auron previsto sabato sarà determinante.

CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2025 (dopo la quinta tappa)

1 2 ▲1 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 10 10″ 16:27:26

2 1 ▼1 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 6″ 0:22

3 4 ▲1 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 2″ 0:36

4 5 ▲1 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 10″ 0:40

5 9 ▲4 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 10″ 0:55

6 3 ▼3 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 4″ 0:57

7 7 – MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 1:05

8 6 ▼2 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 1:14

9 13 ▲4 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 6″ 1:22

10 12 ▲2 TEJADA Harold XDS Astana Team 1:24

11 11 – VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 1:36

12 10 ▼2 CASTRILLO Pablo Movistar Team 1:44

13 14 ▲1 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 1:55

14 16 ▲2 MARTIN Guillaume Groupama – FDJ 2:20

15 19 ▲4 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:38

16 8 ▼8 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 6″ 2:41

17 15 ▼2 ROMEO Iván Movistar Team 2:42

18 21 ▲3 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 2″ 2:48

19 20 ▲1 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 3:07

20 17 ▼3 BARTA Will Movistar Team 3:09

21 23 ▲2 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:14

22 22 – GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels 3:32

23 25 ▲2 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 3:35

24 31 ▲7 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 4:28

25 34 ▲9 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 4:45

26 32 ▲6 SCHACHMANN Maximilian Soudal Quick-Step 4:46

27 30 ▲3 GOOSSENS Kobe Intermarché – Wanty 4:48

28 33 ▲5 BARGUIL Warren Team Picnic PostNL 5:16

29 26 ▼3 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 6″ 5:42

30 35 ▲5 GACHIGNARD Thomas Team TotalEnergies 4″ 5:47

31 24 ▼7 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 6:50

32 29 ▼3 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 7:00

33 38 ▲5 HAIG Jack Bahrain – Victorious 7:15

34 28 ▼6 KULSET Johannes Uno-X Mobility 7:56

35 39 ▲4 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 8:10

36 27 ▼9 ZWIEHOFF Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 9:04

37 18 ▼19 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 9:07

38 36 ▼2 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels 10:36

39 45 ▲6 SOBRERO Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 10:57

40 37 ▼3 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team 11:20

41 43 ▲2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 11:23

42 54 ▲12 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 11:25

43 42 ▼1 NARVÁEZ Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 6″ 11:46

44 47 ▲3 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 12:47

45 55 ▲10 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 13:09

46 41 ▼5 POLITT Nils UAE Team Emirates – XRG 13:17

47 70 ▲23 SILVA Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 14:47

48 44 ▼4 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 8″ 14:56

49 51 ▲2 GUERNALEC Thibault Arkéa – B&B Hotels 15:12

50 46 ▼4 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 15:26

51 48 ▼3 MILESI Lorenzo Movistar Team 15:47

52 49 ▼3 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 15:48

53 72 ▲19 DOULL Owain EF Education – EasyPost 16:02

54 66 ▲12 ZINGLE Axel Team Visma | Lease a Bike 16:12

55 60 ▲5 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ 16:29

56 53 ▼3 DEL GROSSO Tibor Alpecin – Deceuninck 17:01

57 62 ▲5 PEREZ Anthony Cofidis 17:44

58 78 ▲20 TEUNISSEN Mike XDS Astana Team 17:55

59 65 ▲6 JACOBS Johan Groupama – FDJ 19:13

60 69 ▲9 DEBRUYNE Ramses Alpecin – Deceuninck 19:24

61 82 ▲21 DELETTRE Alexandre Team TotalEnergies 19:29

62 81 ▲19 VINOKUROV Nicolas XDS Astana Team 19:31

63 71 ▲8 BERWICK Sebastian Caja Rural – Seguros RGA 20:04

64 74 ▲10 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 20:45

65 83 ▲18 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 20:47

66 89 ▲23 SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

67 114 ▲47 DE GENDT Aimé Cofidis 20:54

68 64 ▼4 FLYNN Sean Team Picnic PostNL 21:17

69 76 ▲7 HOOLE Daan Lidl – Trek 21:44

70 57 ▼13 VERGAERDE Otto Lidl – Trek 21:54

71 58 ▼13 BISSEGGER Stefan Decathlon AG2R La Mondiale Team 22:06

72 80 ▲8 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates – XRG 22:08

73 84 ▲11 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 22:21

74 103 ▲29 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck 22:41

75 59 ▼16 GRUEL Thibaud Groupama – FDJ 22:52

76 116 ▲40 SMITH Dion Intermarché – Wanty 22:53

77 63 ▼14 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 22:59

78 75 ▼3 VAN GESTEL Dries Soudal Quick-Step 23:10

79 61 ▼18 O’BRIEN Kelland Team Jayco AlUla 23:21

80 107 ▲27 OTRUBA Jakub Caja Rural – Seguros RGA 23:24

81 67 ▼14 SKAARSETH Anders Uno-X Mobility 23:40

82 100 ▲18 CAMPENAERTS Victor Team Visma | Lease a Bike 23:43

83 68 ▼15 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 23:46

84 95 ▲11 IZQUIERDO Clément Cofidis 24:06

85 98 ▲13 SAMITIER Sergio Cofidis 24:23

86 40 ▼46 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck 24:43

87 124 ▲37 CHARMIG Anthon XDS Astana Team 25:29

88 79 ▼9 DEGENKOLB John Team Picnic PostNL 25:51

89 109 ▲20 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 26:17

90 86 ▼4 DE PESTEL Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 26:31

91 99 ▲8 JUNGELS Bob INEOS Grenadiers 26:39

92 90 ▼2 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step 26:47

93 97 ▲4 MORO Manlio Movistar Team 26:54

94 85 ▼9 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 27:07

95 52 ▼43 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 6″ 27:55

96 134 ▲38 WATSON Samuel INEOS Grenadiers 27:56

97 50 ▼47 PALENI Enzo Groupama – FDJ 28:04

98 88 ▼10 ALBANESE Vincenzo EF Education – EasyPost 29:03

99 126 ▲27 VAN DEN BERG Julius Team Picnic PostNL 29:20 100

96 ▼4 TILLER Rasmus Uno-X Mobility 29:32

101 117 ▲16 JEANNIÈRE Emilien Team TotalEnergies 6″ 29:47

102 115 ▲13 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 30:17

103 110 ▲7 ANDRESEN Tobias Lund Team Picnic PostNL 30:21

104 113 ▲9 HALLER Marco Tudor Pro Cycling Team 30:41

105 102 ▼3 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 30:42

106 101 ▼5 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 31:34

107 73 ▼34 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 32:25

108 77 ▼31 THIERRY Pierre Arkéa – B&B Hotels 32:31

109 131 ▲22 KIRSCH Alex Lidl – Trek 33:31

110 87 ▼23 OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates – XRG 34:07

111 91 ▼20 VAN DIJKE Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 34:34

112 130 ▲18 PAGE Hugo Intermarché – Wanty 34:58

113 94 ▼19 TURGIS Anthony Team TotalEnergies 35:09

114 92 ▼22 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step ,,

115 142 ▲27 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck 36:01

116 104 ▼12 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 36:40

117 105 ▼12 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 20″ 36:42

118 106 ▼12 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates – XRG 36:44

119 108 ▼11 FEDOROV Yevgeniy XDS Astana Team 36:51

120 111 ▼9 GOVEKAR Matevž Bahrain – Victorious 37:03

121 112 ▼9 MULLEN Ryan Red Bull – BORA – hansgrohe 37:04

122 119 ▼3 DÉMARE Arnaud Arkéa – B&B Hotels 6″ 37:37

123 118 ▼5 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 37:46

124 120 ▼4WALSCHEID Max Team Jayco AlUla 37:49

125 122 ▼3 LIENHARD Fabian Tudor Pro Cycling Team 38:03

126 121 ▼5 SCOTSON Miles Arkéa – B&B Hotels 38:05

127 123 ▼4 LEITÃO Iúri Caja Rural – Seguros RGA 38:13

128 125 ▼3 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 4″ 39:06

129 127 ▼2 CROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team 39:22

130 128 ▼2 BASTIAENS Ayco Soudal Quick-Step 39:46

131 129 ▼2 BOL Cees XDS Astana Team 40:01

132 140 ▲8 NABERMAN Tim Team Picnic PostNL 40:25

133 133 – HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 41:46

134 135 ▲1 PETIT Adrien Intermarché – Wanty 43:38

135 136 ▲1 GRADEK Kamil Bahrain – Victorious 43:58

136 137 ▲1 WALKER Max EF Education – EasyPost 44:25

137 138 ▲1 RIESEBEEK Oscar Alpecin – Deceuninck 44:57

138 139 ▲1 HAGENES Per Strand Team Visma | Lease a Bike 45:51

139 143 ▲4 FERNÁNDEZ Samuel Caja Rural – Seguros RGA 47:37