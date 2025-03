LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata, Merlier per il tris?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Parigi-Nizza 2025, corsa a tappe transalpina caratteristica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Giornata di “relax” per la carovana: dopo la dura frazione affrontata ieri, quest’oggi il percorso non dovrebbe permettere ai corridori di classifica di far la differenza sui rispettivi rivali. Chance per i velocisti, probabilmente l’ultima di questa settimana.

La tappa odierna scatterà a Saint-Julien-en-Saint-Alban e si concluderà a Berre l’Étang, per un complessivo di 209,8 km, il chilometraggio più alto di questa Parigi-Nizza. Sostanzialmente tutta la distanza sarà da percorrere in pianura, eccezion fatta per tre ascese di terza categoria per nulla preoccupanti – Côte de Pouzilhac (1.8km al 4.7%), Côte des Baux-de-Provence (2.5km al 5%), Côte de Mouriès (1.2km al 4.2%).

I protagonisti per la vittoria di tappa saranno per forza di cose differenti rispetto a chi si è messo in mostra ieri. Il favorito numero uno è Tim Merlier (Soudal Quick-Step): il velocista belga vuole tornare al successo dopo aver infilato due vittorie nelle prime due tappe della corsa. Il campione europeo dovrà tener d’occhio Mads Pedersen (Lidl-Trek), Arnaud Démare (Arkea – B&B Hotels) e l’azzurro Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team). Per la generale Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) vorrà mantenere la leadership conquistata ieri, mentre destano incertezze le condizioni del compagno di squadra Jonas Vingegaard, caduto nell’ultima tappa.

il cui via è programmato per le 11.35.