Ronde van Limburg 2026: Tim Merlier domina da favorito la volata in Belgio

Era il corridore più atteso, di rivali all’altezza ce n’erano pochi in startlist e non ha tradito le aspettative. Seconda vittoria stagionale davanti al pubblico di casa per Tim Merlier: l’ex campione d’Europa si aggiudica, dominando lo sprint di gruppo, la Ronde van Limburg. Per il belga della Soudal Quick-Step è il successo numero 68 in carriera.

Prima parte di gara molto tranquilla e lineare. Tre corridori sono andati all’attacco: Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex), con il gruppo a lasciare oltre 2′ di spazio ai fuggitivi.

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e Soudal Quick-Step che a mano a mano sono andate a diminuire il gap mentre davanti Withen Philipsen ha provato l’azione solitaria salutando i compagni d’avventura: il danese è stato raggiunto dal gruppo all’approccio del pavé di Manshoven. In tanti hanno tentato colpi di mano, ma è stato scontato l’epilogo in volata.

Poche storie nello sprint: partito da lontano il grande favorito di giornata Merlier ha distrutto la concorrenza, dominando la volata. Secondo posto per Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), terzo Floris van Tricht (NSN Developement Team). Migliore degli italiani Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) in dodicesima piazza.