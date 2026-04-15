Ronde van Limburg 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Tim Merlier favorito

Dalle Classiche del Nord alle Ardenne, nel mezzo la volata, quasi scontata, alla Ronde van Limburg, classica belga che si svolge oggi giunta alla sua edizione numero 75. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN LIMBURG DALLE 13.15

PERCORSO

Partenza da Hasselt e arrivo a Tongeren dopo 178,4 chilometri. Inizio subito in salita con il muro di Glinberg (1km al 4,7% di pendenza media) e quello del Keiberg (600 metri al 4,7% di pendenza media), intervallati dai due settori di pavé di Maastrichterallee. Da qui si transiterà per la prima volta sul traguardo ed inizieranno i tre giri del circuito finale, ognuno da 38,2 chilometri. Si affronteranno quindi gli strappi di Kolmontberg 800 metri al 4,5% di pendenza media) e del Zammelenberg (800 metri al 4,3% di pendenza media). Successivamente si passerà al pavé con i due settori di Manshoven (1,3 km) e di Op de Kriezel (1,5 km). Dopo aver ripetuto tre volte il circuito ed affrontato per l’ultima volta il tratto in ciottoli mancheranno all’arrivo circa 12 chilometri. Ultima difficoltà sarà proprio il traguardo posto in lieve ascesa che non dovrebbe comunque ostacolare la volata finale.

FAVORITI

Doveva essere una sfida ad alta velocità tra i due grandi favoriti in startlist. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), ma il neerlandese ha rinunciato. Il belga ha dato una prova di forza incredibile alla Scheldeprijs, andando a dominare lo sprint e sicuramente andrà a caccia della seconda vittoria stagionale. Proveranno a gettarsi nello sprint anche il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il tedesco Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e il colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). In casa Italia il velocista di riferimento dovrebbe essere Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort).

PROGRAMMA RONDE VAN LIMBURG 2026

Mercoledì 15 Aprile – Hasselt-Tongeren (178,4 km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA RONDE VAN LIMBURG IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.30 Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport