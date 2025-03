Jasmine Paolini unica sopravvissuta italiana in singolare a Indian Wells. Tabula rasa tra gli uomini

Italia del tennis rappresentata negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells solo da Jasmine Paolini. La n.6 del mondo ha replicato lo stesso riscontro dell’anno scorso, quando fu poi battuta dalla russa Anastasia Potapova. In questo caso, una vittoria sofferta contro la rumena Jaqueline Cristian è valso il pass al quarto turno, dove ad attenderla ci sarà un’altra russa, ovvero Liudmila Samsonova.

Pesa l’assenza di Jannik Sinner, costretto a guardare per la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, che avrebbe avuto motivazioni molto particolari in questo torneo, dal momento che i casi di positività alla sostanza menzionata si erano presentati nei test effettuati proprio nel 1000 californiano. Nella nottata italiana, l’ultimo rappresentante del Bel Paese a cedere al terzo turno è stato Matteo Arnaldi, contro l’americano Brandon Nakashima.

Movimento tricolore quindi che deve guardarsi allo specchio e ritenersi più bello di quello che è grazie alle imprese del ragazzo pusterese? In parte è così, perché nei fatti l’unico ad aver vinto un torneo nel 2025 è stato proprio Jannik e parliamo degli Australian Open. Tuttavia, contrariamente a quanto scritto da una percentuale di appassionati, è anche giusto fare delle precisazioni.

La classifica mondiale, in cui i giocatori del Bel Paese sono undici in top-100, non è certo frutto di beneficenza, ma di riscontri sul campo da tennis. A Indian Wells ci sono state delle controprestazioni e alcuni giocatori non sono arrivati al meglio della loro forma. Matteo Berrettini avrebbe potuto giocare meglio contro Stefanos Tsitsipas nel terzo round, ma c’è da dire anche che in questo momento il greco è un tennista complicato per tanti e viene anche dal successo di Dubai.

Lorenzo Musetti è stato sconfitto sul filo di lana dal francese Arthur Fils, ma si era presentato con non pochi punti interrogativi, essendo stato fermo tre settimane per un problema al polpaccio e non avendo così tanta “fiducia” nel serbatoio. Flavio Cobolli sta vivendo un periodo complicato e in California un attacco influenzale l’ha fortemente debilitato. Problemi di salute (stomaco) anche per Luca Nardi, che l’anno passato si era spinto negli ottavi in questo torneo, mentre bene sia Matteo Gigante (prima volta al secondo turno in questo torneo) e Giulio Zeppieri in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, reduce dall’operazione al polso. Brutta la prova di Lorenzo Sonego, che però su questi campi ha sempre fatto fatica ad adattarsi, mentre per Luciano Darderi è in una fase di involuzione che lo attanaglia da mesi.

Per quanto riguarda le donne, poco da dire a Lucia Bronzetti che ha trovato l’ostacolo della n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, al terzo turno, mentre Elisabetta Cocciaretto ha offerto una buona prova contro la testa di serie n.15, Karolina Muchova al secondo, ma non ha potuto fare molto.

In attesa di quello che farà Paolini, l’Ital-tennis deve annotare un percorso negativo, nella consapevolezza che Sinner sposti inevitabilmente gli equilibri. Certo è che questo discorso si potrebbe fare anche per altri Paesi che, privi del proprio n.1, farebbero ancor più fatica. Si pensi alla Spagna e alla Germania. Detto questo, vedremo cosa accadrà nella prosecuzione dell’annata prima di arrivare a conclusioni affrettate.