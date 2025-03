Jasmine Paolini affronterà agli ottavi di Indian Wells una ‘ex italiana’

Sarà Liudmila Samsonova la prossima avversaria di Jasmine Paolini nel WTA1000 di Indian Wells 2025. La toscana (n.6 del mondo) ha faticato non poco per avere la meglio contro la rumena Jaqueline Cristian e col punteggio di 6-4 3-6 6-4 ha conquistato l’accesso agli ottavi dove incrocerà la russa (n.24 del seeding).

Si tratta di un confronto molto particolare perché, a dispetto del cognome chiaramente legato a Santa Madre Russia, Samsonova ha rappresentato il Bel Paese a livello giovanile. Fino al 2018 era così. Suo padre, Dmitry Samsonov (giocatore di tennistavolo) fu coinvolto in un progetto presso il club di Torino e così la vita di Liudmila entrò in rotta di collisione con lo sport con racchetta e pallina. Il primo a notarla fu Riccardo Piatti che la portò a Bordighera.

A questo proposito si trovano anche alcuni filmati su Youtube con alcuni esercizi al servizio tra la Samsonova e un giovanissimo Jannik Sinner.

Nel 2016, però, dopo sette anni di collaborazione con Piatti, il sodalizio si interruppe. Una rottura dovuta alla mancanza di fiducia nella collaborazione tecnica. Compiuti i 18 anni, Liudmila fece richiesta per diventare ufficialmente cittadina italiana, ma lo Stato non avallò la pratica per l’assenza di un reddito certo. Visto anche il poco supporto da parte della Federtennis, Samsonova decise di affrontare l’avventura nel massimo circuito internazionale con un’altra bandiera.

Il bilancio dei precedenti tra le due è favorevole alla russa: 2-0 con vittorie nel 2019 a San Pietroburgo e nel 2023 negli Australian Open. Jasmine proverà a cambiare la tendenza.