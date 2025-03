Jasmine Paolini sincera: “Troppi errori, devo alzare il livello altrimenti diventa difficile”

Jasmine Paolini ha centrato l’obiettivo e replicato quanto fatto nel 2024: accedere agli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, l’azzurra ha faticato non poco per piegare la resistenza della rumena Jaqueline Cristan, commettendo davvero tanti errori. Sono stati, infatti, ben 63 i gratuiti di Jasmine e questo dato deve far riflettere in vista del confronto con la russa Liudmila Samsonova.

“Ho fatto un botto di errori e li avevo fatti anche nella partita precedente. Sono contenta di averla portata a casa, è importante vincere queste partite“, ha raccontato in conferenza stampa (fonte: Ubitennis). C’è la consapevolezza che se si vuole proseguire nel percorso, bisognerà trovare maggior solidità.

“Se faccio tutti questi errori, c’è poco da ridere. Ci sono stati tanti alti bassi durante il match e devo sicuramente cercare di limitare un po’ questo aspetto. Spero di riuscirci e di fare un ulteriore step, altrimenti diventa difficile“, ha ammesso l’azzurra.

Un periodo non semplice, condizionato anche da un infortunio alla caviglia a Dubai. Tanti stanno notando che il suo sorriso si sia un po’ spento: “Io non mi sento così diversa, però me lo stanno dicendo in tanti, quindi sicuramente un pensierino ce lo devo fare. La vittoria è stata un sollievo, voglio essere positiva e pensare che nonostante i 63 errori ho vinto lo stesso, quindi così male non è andata dai“.