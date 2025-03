Paolini-Jovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2025: orario, programma, ordine di gioco, streaming

Dopo la prematura eliminazione in doppio, Jasmine Paolini inizierà nella serata italiana di oggi, sabato 8 marzo, il proprio cammino in singolare nel torneo WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra affronterà la wild card statunitense Iva Jovic nella sfida del secondo turno dei BNP Paripas Open 2025 di tennis.

Sullo Stadium 3 si giocherà a partire dalle ore 20.00 italiane, ed il secondo match di giornata, previsto comunque non prima delle ore 21.00 italiane, vedrà affrontarsi la numero 6 del seeding e la padrona di casa: le due si sfideranno per la prima volta sul circuito maggiore.

La sfida tra Jasmine Paolini ed Iva Jovic, del torneo WTA 1000 di Indian Wells, verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 253 e, dalle 22.45, anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO WTA INDIAN WELLS 2025

Sabato 8 marzo – Stadium 3

Dalle ore 20.00 italiane

Viktoriya Tomova (Bulgaria) – Maria Sakkari (Grecia, 29)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Iva Jovic (Stati Uniti, WC) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport 253 e, dalle 22.45, anche su Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA INDIAN WELLS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport 253 e, dalle 22.45, anche Sky Sport Uno.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.