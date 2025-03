Altro flop per Alexander Zverev! Griekspoor elimina il n.2 a Indian Wells e Sinner ringrazia

Altro flop per Alexander Zverev che perde al secondo turno di Indian Wells e allontana sempre più le residue possibilità di agganciare il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ringrazia il rivale per un cammino ampiamente insufficiente dopo la finale degli Australian Open. L’olandese Tallon Griekspoor supera la prima testa di serie del torneo per 4-6 7-6(7-5) 7-6(7-4) e ora sfiderà al terzo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard che sfrutta il ritiro dell’ungherese Fabian Maroszan.

La partita inizia all’insegna dei turni di battuta che i due avversari riescono a difendere senza patemi. Il primo ad essere pericoloso in risposta è il giocatore olandese che nel quarto game si procura due palle break, opportunità annullate dal tedesco con una smorzata di rovescio e uno smash; nel quinto game. Il numero due del ranking, una volta evitato il pericolo, opera il break a 30 sfruttando gli errori dell’avversario, difende la battuta e nel decimo gioco chiude i conti trasformando la prima palla set con uno splendido rovescio lungolinea.

L’inizio della seconda frazione di gioco rovescia il copione della precedente. Nel game di apertura il numero 43 del ranking annulla due palle break, la seconda con un ace, tiene il servizio e nel game successivo ottiene il break sfruttando i numerosi errori dell’avversario. Griekspoor legittima il vantaggio conquistando i due successivi turni di servizio a 30 e sale 4-1, il finalista degli Australian Open conquista il sesto gioco, ma nulla può nel settimo quando l’olandese chiude il game con l’ace e si assicura la possibilità di allungare il match al terzo.

Nel momento della verità Zverev inanella un parziale di 8 punti a due, ottiene il break e rimette la sfida in equilibrio per poi operare l’accelerazione decisiva sfruttando i numerosi errori del rivale che, dopo un buon inizio, cala repentinamente di rendimento e perde efficacia nei colpi. Quando tutto sembra pronto per la chiusura il primo favorito del seeding incappa in un game nel quale commette tre errori, cede il servizio a 15 e viene raggiunto sul 6-6. Il tie-break si sviluppa sugli strappi con i quali i due contendenti provano a superarsi: Griekspoor sale 3-1 grazie ad una splendida volee di rovescio, perde i due punti successivi, si riporta sul 5-3 sfruttando due errori del giocatore tedesco e sul 5-5 opera lo scatto decisivo chiudendo i conti con un gran diritto che costringe Zverev all’errore.

Il numero due del mondo inizia il set decisivo difendendo a 15 la sua battuta, il suo dirimpettaio non è però da meno e tiene il suo turno di servizio a 30 per il provvisorio 1-1. L’olandese opera il break a zero nel terzo game capitalizzando gli errori in serie del rivale, bravo ad impattare subito sul 2-2 in un gioco nel quale il semifinalista di Dubai gli tende la mano commettendo sbagli in serie. Il duello continua, nella costante alternanza di ottimi colpi ed errori grossolani, seguendo l’andamento dei turni di battuta fino al nono game quando il secondo giocatore del ranking deve annullare una palla break dall’elevato peso specifico.

La svolta arriva nell’undicesimo gioco quando Tallon Griekspoor si procura due palle break e alla seconda occasione ottiene il game che gli regala la possibilità di andare a servire per il match. Il dodicesimo game è interminabile, un concentrato di forti emozioni che, dopo cinque match point ed altrettante palle break, premia il giocatore teutonico sulla volée sbagliata dal rivale. Zverev inizia il tie-break sotto 2-0, si affida al servizio piazzando due ace per rientrare in partita. L’epilogo del confronto arriva al nono punto quando Zverev tira fuori il diritto regalando il mini break che si rivelerà decisivo perché Griekspoor non concede più possibilità al rivale e chiude i conti con la volée di diritto.

La lettura delle statistiche evidenzia la maggior percentuale di punti vinti sulla prima dal giocatore olandese che contrappone i 10 ace messi a segno a ben nove doppi falli. La testimonianza dell’estremo equilibrio della contesa è data dal computo complessivo dei punti che premia Zverev per 121 a 120.