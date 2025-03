Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Zverev nel ranking ATP. E Alcaraz può perdere punti…

Jannik Sinner sta scontando una sospensione di tre mesi e tornerà a giocare soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti (ma ne perderà nelle prossime settimane, a cominciare dai 1.000 che si vedrà togliere perché non potrà difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Miami) e osserva con grande interesse i risultati che stanno ottenendo il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz, suoi immediati inseguitori nella classifica internazionale.

Pur non giocando Jannik Sinner ha guadagnato punti nei confronti del teutonico, che si era presentato al Masters 1000 di Indian Wells con l’obiettivo di migliorare i quarti di finale dello scorso anno (200 punti) e invece ha perso al secondo turno contro l’olandese Tallon Griekspoor. Il numero 2 del mondo, che era reduce dalla poco brillante campagna tra Sudamerica e Messico, è crollato al debutto sul cemento statunitense da testa di serie numero 1 del tabellone: dopo essersi imposto nel primo set (6-4), ha poi ceduto al tie-break nelle due frazioni successive e ha dovuto salutare prematuramente il torneo.

Alexander Zverev ha così perso 190 punti e staziona al secondo posto con 7.945 punti, accusando un ritardo di 3.385 lunghezze dal nostro portacolori (190 in più rispetto all’inizio della settimana, quando si è presentata la cambiale della California). E Carlos Alcaraz? Anche lo spagnolo potrebbe perdere dei punti nei confronti di Jannik Sinner: si confermerebbe a quota 7.510 soltanto se dovesse alzare al cielo il trofeo, emulando quanto fatto nelle ultime due edizioni.

Soltanto difendendo il titolo resterebbe a 3.820 lunghezze dall’azzurro, in tutti gli altri casi perderebbe terreno: sarebbe a quota 6.520 in caso di eliminazione al secondo turno (-4.810 dalla vetta), 6.560 con il ko al terzo turno (-4.770), 6.610 con una sconfitta agli ottavi (-4.720), 6.710 con uno stop ai quarti (-4.620), 6.910 con l’esclusione in semifinale (-4.420), 7.160 perdendo la finale (-4.170).

Jannik Sinner sembra vicino a conservare lo status di numero 1 del mondo nonostante la squalifica di tre mesi. Nelle prossime settimane perderà i 1000 punti di Miami, i 400 di Montecarlo e i 200 di Barcellona. Alcaraz dovrà difenderne 200 a Miami e 200 a Madrid (quarti di finale); Zverev ne ha all’orizzonte 400 a Miami (semifinale), 100 a Montecarlo (ottavi di finale), 50 all’ATP 250 di Monaco (quarti di finale) e 100 a Madrid (ottavi).

1. Jannik Sinner 11.330

2. Alexander Zverev 7.945

3. Carlos Alcaraz 6.520

