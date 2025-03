Sinner ringrazia Griekspoor: con la sconfitta di Zverev è sicuro di rimanere n.1 fino a maggio

Finora il mese di marzo non è stato proficuo per il tedesco Alexander Zverev: eliminazioni precoci sia nel torneo di Acapulco (che non rientra tra i suoi migliori 19), uscita all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, sconfitto dal neerlandese Tallon Griekspoor.

Jannik Sinner, che non giocherà incontri ufficiali per tre mesi, è in testa al ranking ATP da lunedì 10 giugno 2024, e vede prolungarsi il proprio status di numero 1 del mondo, dato che in queste settimane il tennista teutonico non ha guadagnato punti.

A fine marzo Sinner perderà i 1000 punti frutto del successo ottenuto lo scorso anno a Miami, mentre il tennista teutonico ne perderà altri 400 a Miami: il tedesco, vincendo in Florida, salirebbe a quota 8545, mentre Sinner, non potendo totalizzare punti, alla fine del torneo di Miami scenderà a quota 10330.

Non partecipando ad uno dei tornei ATP 250 previsti nella prima settimana di aprile, Zverev non potrà guadagnare punti sull’azzurro: per farlo dovrà attendere il Masters 1000 di Montecarlo, in calendario la settimana successiva.

Sinner perderà 400 punti, scendendo a 9930, mentre Zverev soltanto 100, ripartendo da quota 8445, potendo arrivare a 9445. Nella settimana successiva si giocherà a Barcellona e Monaco di Baviera: Zverev scarterà i 50 punti centrati in Germania l’anno scorso, dunque potrebbe spingersi al massimo a quota 9895.

Soltanto col l’inizio del torneo di Madrid Zverev potrebbe sperare nel sorpasso: Jannik Sinner, dunque, è certo di restare numero 1 del mondo fino alla fine del torneo di Madrid, prevista il 4 maggio: l’azzurro è già sicuro di portare a 47 il numero delle settimane trascorse in vetta al ranking.