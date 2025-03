ATP Indian Wells 2025, Griekspoor elimina Zverev. Fuori anche Ruud e Lehecka, bene Berrettini e Musetti

Scendono in campo le teste di serie nel Masters 1000 di Indian Wells, ma alcune di loro salutano già la California e tra queste la numero uno. Clamorosa eliminazione, infatti, di Alexander Zverev, che prosegue nel suo momento negativo, subendo la rimonta dell’olandese Tallon Griekspoor. Il numero 43 del mondo si è imposto dopo una maratona di oltre tre ore con il punteggio di 4-6 7-6 7-6. Una partita incredibile con Zverev che ha sprecato l’occasione di servire per il match sul 6-5 del secondo set e con Griekspoor che ha mancato ben cinque match point nel dodicesimo gioco del terzo set, riuscendo, però, a vincere il tie-break decisivo. Ora l’olandese se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ha sfruttato anche il ritiro dell’ungherese Fabio Marozsan al termine del primo set.

Ci sono state altre eliminazioni eccellenti come quella del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero quattro, che è stato battuto in tre set dall’americano Marcos Giron con il punteggio di 7-6 3-6 6-2 dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. Per lo statunitense ci sarà la sfida con l’australiano Alexei Popyrin, che ha battuto il belga Zizou Bergs per 7-6 7-5.

Una giornata finalmente positiva per i colori azzurri. Bella e convincente vittoria di Matteo Berrettini, che ha sconfitto l’australiano Christopher O’Connell (6-2 7-6), garantendosi la rivincita con il greco Stefanos Tsitsipas (6-2 6-4 a Seyboth Wild), che lo ha appena battuto nei quarti a Dubai. Più sofferenza, invece, per Lorenzo Musetti, che cede un set al russo Roman Safiullin, ma alla fine si impone con il punteggio di 7-5 5-7 6-2. Il toscano affronterà al terzo turno il francese Arthur Fils, che ha dominato contro il canadese Gabriel Diallo con un doppio 6-2.

Convincente vittoria di Daniil Medvedev, che ha sconfitto il cinese Bu per 6-2 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il russo affronterà l’americano Alex Michelsen che ha vinto il derby contro il connazionale Colton Smith per 6-3 6-4. Altra sfida tutta a stelle e strisce quella che ha visto il facile successo di Tommy Paul su Tristan Boyer (6-3 6-1), con il numero dieci del seeding che sfiderà il britannico Cameron Norrie, che a sorpresa, ha battuto in rimonta Jiri Lehecka per 3-6 6-4 7-5.

La giornata da dimenticare per il tennis ceco è proseguita poi con il ritiro di Tomas Machac. La testa di serie numero diciannove ha dovuto dare forfait nel corso del match con il giapponese Yosuke Watanuki dopo aver vinto anche il primo set per 6-4. Continua il suo cammino Holger Rune, che ha superato 6-2 6-4 il francese Corentin Moutet e attenderà ora il francese Ugo Humbert, che ha superato 6-4 6-3 il giapponese Kei Nishikori.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2025 (8 MARZO)

Mpetshi Perricard (Fra) b. Marozsan (Hun) 6-4 ret.

Humbert (Fra) b. Nishikori (Jpn) 6-4 6-3

Paul (Usa) b. Boyer (Usa) 6-3 6-1

Griekspoor (Ned) b. Zverev (Ger) 4-6 7-6 7-6

Halys (Fra) b. Carreno Busta (Sui) 6-3 6-4

Navone (Arg) b. Tien (Usa) 7-5 6-4

Popyrin (Aus) b. Bergs (Bel) 7-6 7-5

Norrie (Gbr) b. Lehecka (Cze) 3-6 6-4 7-5

Giron (Usa) b. Ruud (Nor) 7-6 3-6 6-2

Berrettini (Ita) b. O’Connell (Aus) 6-2 7-6

Musetti (Ita) b. Safiullin (Rus) 7-5 5-7 6-2

Michelsen (Usa) b. Smith (Usa) 6-3 6-4

Rune (Den) b. Moutet (Fra) 6-2 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Seyboth Wild (Bra) 6-2 6-4

Fils (Fra) b. Diallo (Can) 6-2 6-2

Medvedev (Rus) b. Bu (Chn) 6-2 6-2

Watanuki (Jpn) b. Machac (Cze) 4-6 4-2 ret.

Tiafoe (Usa) b. Dzumhur (Bih) 7-6 7-6