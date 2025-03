WTA Indian Wells 2025, risultati 7 marzo: bene Swiatek, esce Cocciaretto

Si è aperto il secondo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso sul cemento outdoor di Indian Wells, in California (USA): nel singolare femminile è scesa in campo la parte bassa del tabellone con sedici incontri.

In casa Italia arriva l’eliminazione dell’unica azzurra impegnata, Elisabetta Cocciaretto, superata dalla ceca Karolina Muchova, numero 15 del seeding, vittoriosa per 6-4 6-3: per lei ai sedicesimi ci sarà la connazionale Katerina Siniakova, capace di regolare la kazaka Yulia Putintseva, numero 21, con un duplice 6-2.

Nessun problema per la seconda testa di serie del torneo, la polacca Iga Swiatek, che maltratta la transalpina Caroline Garcia, sconfitta per 6-2 6-0, ed ora se la vedrà con l’ucraina Dayana Yastremska, giustiziera della numero 32, la tunisina Ons Jabeur, battuta con un netto 6-3 6-1.

WTA 1000 INDIAN WELLS 2025 – RISULTATI 7 MARZO

[7] E. Rybakina b. S. Lamens 6-3 6-3

[25] K. Boulter b. I. C. Begu 6-7 (3) 6-3 6-0

[22] C. Tauson b. C. Osorio 7-6 (5) 7-5

[9] M. Andreeva b. V. Gracheva 7-5 6-4

[14] D. Collins b. H. Baptiste 5-7 6-2 6-4

[23] E. Svitolina b. A. Krueger 6-1 6-7 (8) 6-3

Wang X. b. [26] J. Ostapenko 6-4 6-4

[4] J. Pegula b. M. Linette 6-4 6-2

[8] Zheng Q. b. V. Azarenka 6-3 6-4

L. Sun b. [31] L. Noskova 6-1 6-4

[18] M. Kostyuk b. [Q] R. Montgomery 6-1 6-3

C. Dolehide b. [LL] E. Lys 7-6 (3) 6-4

[15] K. Muchova b. E. Cocciaretto 6-4 6-3

K. Siniakova b. [21] Y. Putintseva 6-2 6-2

D. Yastremska b. [32] O. Jabeur 6-3 6-1

[2] I. Swiatek b. C. Garcia 6-2 6-0